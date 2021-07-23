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籲當局提供指引範例　研究發現通識科老師對準備教學缺信心
24 分前
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調查發現通識科公民與社會發展科教學青年創研庫
籲當局提供指引範例　研究發現通識科老師對準備教學缺信心
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林惠業(右二)今公布「更新高中核心科目課程：挑戰與應對」研究。

開學在即，通識科改為「公民與社會發展科」，青年創研庫今公布調查報告，發現受訪通識科教師中，認為在教學準備及教學信心上較其他教師低，分別有2.49及3.63分(10分為滿分、準備得最好)，同時亦最感到壓力(7.97分)。研究又指，四成半受訪學生期望利用釋放的課時「豐富個人興趣」，建議當局盡快為修訂措施作更多解說並提供指引範例。

青年創研庫於今年6月21至上月19日，用紙及網上形式分別訪問了395名高中核心科主任，以及975名初中學生，並與11名中學教師及3名中學校長作深入訪談。受訪教師大致了解課程改動，平均得分逾6分，惟在準備教材方面，中文及通識兩科僅取得4.8及2.49分。

青年創研庫教育組副召集人林惠業認為，當局應為修定措施作更多宣傳及解說，讓社會明白改動理念及推行方式，並盡快為教師提供更多參考教材、工作坊等，以協助教師規劃課堂，將課程理念應用到課堂的實踐。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/籲當局提供指引範例　研究發認通識科老師對準備教學缺信心-282343
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