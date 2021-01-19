米芝蓮2021 台北台中必比登推介出爐 宮原眼科「醉月樓」首上榜

就算未去得台灣，都要先記低台灣米芝蓮最新美食！《台北台中米芝蓮指南2021》「物有所值」美食「必比登推介」名單昨日出爐，91家上榜食肆中，台北佔58家、台中33家，其中19家是新面孔，包括港人較熟悉、以創意台菜聞名的台中宮原眼科2樓「醉月樓」，被譽為「台中最好吃肉圓」的「銅板價」美食「台中肉員」，還有以釣客新鮮漁獲入饌、隱身於台北中山區巷弄中的「隱食家」等。



上榜食肆以台灣菜、街頭小吃佔最多，各有23家，其次是麵食、江浙菜、京菜、印度菜、滬菜、點心等，美食種類多達17種。米芝蓮大讚，台北和台中蓬勃發展的餐飲圈向來以多元繽紛著名，儘管今年面臨困難與挑戰，上榜店家仍再次讓評審團隊驚喜。



採用地道新鮮食材

新上榜食肆各有特色，其中「咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳」由排灣族老闆經營，主要提供炭烤菜色，食材多來自部落耕種或親採野菜；「菇神」位於盛產香菇的台中新社，以各式菇類入饌。屹立陽明山30年的「松竹園」則以自家飼養土雞料理聞名。包括星級餐廳的《台北台中米芝蓮指南2021》完整榜單將在本月25日下午1時半於《台北台中米芝蓮指南》Facebook及《亞洲米芝蓮指南》YouTube直播發布。