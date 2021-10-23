粉嶺男子企跳 港鐵太和至粉嶺站服務一度受阻

粉嶺有男子企圖跳橋，港鐵東鐵綫服務一度受阻。

擾攘近6句鐘男子被勸服送院

事發在凌晨0時許，一名男子走到粉嶺公路近大窩東支路迴旋處，一條橫跨港鐵東鐵綫的天橋危坐，途人發現報案。警員及消防趕到後封鎖現場，並召談判專家到場遊說。至清晨5時半，該男子仍未返回安全地點。直至早上約6時，該男子終被勸服送院檢查。

港鐵最初表示，東鐵綫太和站至粉嶺站之間路段，有人企圖進入路軌，影響行車安全，東鐵綫服務受阻。其後，港鐵補充指，有人企圖由粉嶺站和太和站之間的天橋上進入路軌。在粉嶺站和太和站之間天橋上的人士離開後，港鐵亦宣布東鐵綫列車服務逐步回復正常。

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