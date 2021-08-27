大灣區公立醫療機構招12港澳中醫師 申請人須「愛國愛港愛澳」
1 小時前
大灣區公立醫療機構招12港澳中醫師 申請人須「愛國愛港愛澳」
內地近年大力推動粵港澳大灣區醫療發展，繼早前宣布擴展「港澳藥繳通」後，大灣區內地城市公立醫療機構將招聘港澳中醫師，其中廣東啟動公立醫療機構招聘港澳中醫師試點，首批試點計劃聘用12名港澳註冊中醫師。
至於首批開展招聘港澳中醫師的機構，來自廣州、深圳及珠海等7間中醫醫療機構，包括廣東省中醫院、廣州中醫藥大學第一附屬醫院及深圳市中醫院等。當局要求申請者要有港澳永久居民身份，具備合法執業資格，同時要求他們遵守《憲法》，以及「愛國愛港愛澳」。
相關機構將於今日起在官方網站刊登招聘公告，9月20日前要完成報名，10月15日前完成考核錄用，並公布結果。
首批試點醫療機構：
⚫廣東省中醫院(含珠海院區)
⚫廣東省第二中醫院
⚫廣州中醫藥大學第一附屬醫院
⚫深圳市中醫院
⚫深圳市中西醫結合醫院
⚫深圳市寶安純中醫治療醫院
⚫深圳市光明區中醫藥傳承發展研究院
報考條件：
⚫為香港、澳門永久性居民
⚫具有在香港、澳門合法執業資格、且持有有效執業證明
⚫要求遵守憲法和相關法律，愛國愛港愛澳，具有良好的品行，具備與崗位需求相符的專業背景、工作能力和身體條件
報名及應聘時間：
⚫8月31日：廣東省中醫藥局官網公布招聘7所試點醫院12個崗位的招聘公告，學生可選擇自己心儀的醫院和職位
⚫9月20日，按照招聘公告流程完成報名
⚫9月30日，港澳考生的報名資格審核完成
⚫10月15日前，醫院將完成考慮錄用並公布錄用結果
薪酬構成及待遇：
⚫基本工資：將按照機構內職工的繳納標準，單位將為入職港澳中醫師購買「五險」。符合條件的可申請租用政府提供的廉租房。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/粵公立醫療機構招12港澳中醫師 要申請人「愛國愛港愛澳」-282670