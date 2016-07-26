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粵港澳合辦2025全運會 特首：提振體育發展
25 分前
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全運會大灣區粵港澳啟德體育園國務院林鄭月娥
粵港澳合辦2025全運會 特首：提振體育發展
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啟德體育園將於2023年落成啟用，料成為全運會比賽場地。(資料圖片)

第十四屆全國運動會舉行前夕，國務院辦公廳昨宣布，同意由廣東、香港和澳門合作承辦下屆(2025年)全運會，是香港繼2008年北京奧運馬術賽事、2009年東亞運動會後，再次舉辦大型體育賽事。行政長官林鄭月娥表示歡迎，稱這是提振香港體育發展的重大舉措，並代表香港感謝中央政府的信任和支持。
 

粵港澳聯合角逐下屆全運會主辦權成功，國務院辦公廳強調，體育總局和三地政府要結合當地經濟社會發展實際，堅持「簡約、安全、精彩」的辦賽要求，充分利用現有場館和設施，嚴格管理預算、控制規模和規格，節約成本，並全力做好新冠肺炎疫情防控工作。國務院辦公廳根據慣例，重申全運會經費主要由承辦地政府自籌，中央只會發放一筆過定額補貼。


啟德體育園將成全運會場地
林鄭月娥表示，由粵港澳三地聯合舉辦全運會，意義重大，符合《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中，構築休閒灣區和塑造健康灣區的目標。她又提到，啟德體育園將於2023年落成啟用，加上已多次舉辦國際賽事的香港單車館和其他體育設施，足為香港參與主辦全運會提供基礎。


港協暨奧委會：積極協助
港協暨奧委會則稱，全運會是內地水平最高、規模最大的全國性大型綜合運動會，港協暨奧委會將積極聯同各屬下體育總會，協助特區政府與廣東、澳門政府協調磋商，堅守「簡約、安全、精彩」辦賽要求，務求令全運會順利圓滿舉行，以展示粵港澳舉辦大型體育盛事的能力，藉此提高粵港澳的聲望及形象，鞏固香港作為大型體育盛事之都的地位，同時培養市民參與體育運動的文化。

香港賽馬會就認為，2025年全運會的舉辦，將促進大灣區的合作和融合，並對體育發展帶來正面及鼓舞的作用，馬會樂意透過適當方式，以專業知識及經驗提供全力支持。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/粵港澳合辦2025全運會-特首：提振體育發展-282138
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