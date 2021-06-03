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粵港聯手搗偷渡集團 9次行動拘333人
2021-06-03
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偷渡香港廣東海警入境處
粵港聯手搗偷渡集團 9次行動拘333人
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行動中拘捕的疑犯。(互聯網)

「中國海警」微信公眾號報道，廣東海警局近日聯合廣東省公安廳、香港警務處及香港入境事務處，對「7·30特大組織他人偷越國(邊)境案」展開第9次聯合收網行動，當場拘捕19人，包括11名偷渡客及8名組織運送者，扣查5輛涉案車輛。至此，自去年8月起行動的案件全案告破，共拘捕333人，包括216名偷渡者及117名織運送者，扣查涉案船舶2艘、車輛20輛，全面摧毀一個特大偷渡集團，徹底斬斷一條粵港海上偷渡通道，有效封堵疫情海上輸入渠道。

報道指，廣東海警去年7月底獲得線索，指某集團在疫情期間頻繁利用大馬力快艇偷運人蛇往返香港和內地，遂立即成立專案組展開調查，結果發現一個長期隱匿於粵港兩地的偷渡集團，隨後再將線索通報給廣東省公安廳、香港警務處及香港入境事務處，分階段摧毀涉案集團。下一步，各級海警機構將進一步加強海上巡邏管控力度，堅決打擊海上偷渡、走私等各類違法行為，全力確保海上轄區安全穩定。

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涉案車輛。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/粵港聯手搗偷渡集團-9次行動拘333人-270492
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