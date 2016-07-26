精神緊張「洗手洗到爆拆」 病童家長疫下壓力爆煲

疫情來襲，本身照顧重病兒童的父母更受衝擊。泳君媽媽陳太分享照顧患神經母細胞瘤女兒的感受，每次帶泳君覆診都十分擔心她乘搭交通工具會受感染，經常前一晚會失眠，又會不停洗手，「幾乎手都爆晒拆」。香港麥當勞叔叔之家慈善基金調查發現，近半數重病兒童家長疫情下有精神緊張行為，例如不停洗手、重複清潔等強迫性行為，更有人透露曾有自殺念頭，啟示須關注父母照顧重病兒童的壓力。

為方便女兒到瑪麗醫院覆診，當時陳太特意搬家至西環。患該病的泳君抵抗力下降，更易生病和發燒。在2019年時泳君病情復發，之後又疫情爆發，更令陳太大為緊張。陳太指出，西環居所為舊樓，本身已「日日要搞衛生」才安心，疫情高峰期時，對喉管衛生更感憂慮，尤其每次覆診出入社區，前一晚更擔心，經常失眠；每次完成覆診，返家後清潔、洗衫等也耗時一小時以上，而且每星期要覆診兩次，壓力十分大。她又指，疫情下與不少病童家長同感「洗多咗手」，出入社區和醫院回家感「好多菌」，形容幾乎神經緊張，有時睡覺「眼水都流埋出嚟」。今年4月泳君完成骨髓移植手術後，她和泳君獲醫生轉介入住麥當勞叔叔之家，機構加強清潔衛生令她更感安心，尤其點對點交通服務更幫到手，除減低感染憂慮，亦節省不少交通開支，減輕經濟壓力。

1.4%人曾萌生自殺念頭

香港麥當勞叔叔之家慈善基金今年6月，以問券訪問109名現時及曾經入住香港麥當勞叔叔之家的病童家長，發現類似陳太的情況十分普遍，家長憂慮子女染疫，致情緒出現問題，有47.9%人表示因精神緊張，出現不停洗手、重複清潔等強迫性行為；4.1%人更表示曾經服用精神科藥物，更有1.4%人指曾萌生自殺念頭。此外，為留家避疫，逾四成人表示工作時間以外足不出戶，近五成人最長曾留家超過一星期，當中16.1%人更長達3星期或以上未曾外出。在同困一室下，逾四分一人因而與配偶增加磨擦，逾43%人表示容易遷怒子女。亦有不少家長面對收入減少同時防疫物資負擔加重的經濟問題。基金董事會成員、香港兒童醫院兒童及青少年科部門主管陳志峰承認，醫生診症注意力放在病人身上，較少關注家長，鼓勵他們若有情緒問題，盡早求助。

第二所麥當勞叔叔之家冀2023年投入服務

調查反映家舍提供安全可靠住宿環境，機構所辦的活動或各式服務，為家長提供心、身理支援。目前位處沙田多石村的麥當勞叔叔之家為病童家庭提供臨時家園醫病，基金總幹事黃婷婷指，疫情期間機構加強家舍清潔消毒，並向入住家庭派發抗疫物資包和愛心食物包等，以不同方式支援病童家庭，強調「以家為本」的理念分擔家長壓力。基金董事會主席黃馮慧芷指，雖然香港彈丸之地，交通便利，但非人人居住環境理想，對醫病家庭尤甚，機構服務逾25年，香港仍然面對相同的居住環境問題，冀2023年投入服務的第二所麥當勞勞叔之家可服務更多有需要的家庭。新家舍設66個房間較目前多石村的家舍23間房多，設備更完善。陳志峰補充，接受骨髓移植後的病童須隔離多個月，若病童居所不適合隔離，例如住劏房、環境衛生欠佳等，無法出院，將影響下一位病人延誤治療。