精選新聞：十一國慶｜林鄭：《國安法》及完善選舉制度 港踏上「一國兩制」正確軌道/電子消費券｜第二期消費券今發放 政府：過程暢順/十一國慶｜黃錦星IG帖文一度顯示青天白日旗表情符號 新聞秘書：疑有黑客

今日是十一國慶，香港特區有慶祝典禮。身穿旗袍及紅色外套的特首林鄭月娥在灣仔會展國慶酒會上致辭，稱香港在《港區國安法》和完善選舉制度的雙重保障下，真正踏上「一國兩制」的正確軌道，比回歸以來任何時候，都更具備發揮「一國兩制」獨特優勢的條件，更可積極融入國家發展大局，開創更美好未來，體現「同發展、共繁榮」。

政府今日經4間儲值支付工具營辦商，向約550萬名在7月17或之前完成登記市民發放第二期消費券；另約1.7萬名於以書面表格重新登記的市民，亦已在今日獲發第一期消費券。財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲在電台表示，第二期電子消費券在今日凌晨開始發放，過程非常暢順，凌晨一時前已全數發出。

今日是十一國慶日，環境局長黃錦星今早約6時，在社交平台Instagram上載一張海景照片，文字描述寫上「國慶日，長假期。」，下方標籤(hashtag)一度寫上「#國慶日假期」，並附有台灣青天白日滿地紅旗的表情符號(emoji)，他其後刪走圖像。