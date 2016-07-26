精選新聞：天文台明早考慮發出三號強風信號/鄭家純增持永升掌控有線/創科局正研健康碼
43 分前
精選新聞：天文台明早考慮發出三號強風信號/鄭家純增持永升掌控有線/創科局正研健康碼
今日精選新聞：
天文台：明早考慮發出三號強風信號
天文台發出特別天氣提示，指明早初時考慮發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。
鄭家純增持永升 掌控有線
聯交所股權披露資料顯示，新世界發展(017)主席鄭家純私人持有的Celestial Pioneer，於上周四與少數股東簽訂兩項協議，收購有線寬頻(1097)大股東永升亞洲共40.5%股權，連同此前本身的31.5%持股，鄭家純將持有永升72%。
新冠肺炎｜創科局正研健康碼 薛永恒：不排除實名登記
創新及科技局長薛永恒透露，當局正檢視「健康碼」安排，並將檢視能配合所有防疫抗疫工作的功能，不排除會推行實名登記的健康碼系統。
封區檢測｜金獅花園金輝閣圍封 48歲機場貨運工初步陽性源頭未明
衞生防護中心表示，一名48歲男患者居於大圍金獅花園第一期金輝閣，在香港國際機場超級一號貨站擔任貨站服務員，須每周進行檢測。他上月29日提交的檢測樣本仍呈陰性，至昨日的樣本結果呈初步陽性，並確認帶有L452R，N501Y和E484K變異基因。
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