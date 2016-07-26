精選新聞：將軍澳馬鞍山有幼稚園爆發上呼吸道感染/16名區議員宣誓有效性存疑/南韓警界爆集體性騷擾女警

今日精選新聞：

新界區兩間幼稚園爆發上呼吸道感染，將軍澳常寧路第37區天主教聖安德肋幼稚園爆發的個案，涉及11男9女學童；至於馬鞍山錦英苑香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園的爆發個案，則涉及年齡介乎2至5歲的10男14女學童。

第三場區議員宣誓今日舉行，涉及新界東四區，包括北區區議會、大埔區議會、西貢區議會和沙田區議會，共52名區議員，當中36人屬於民主派。其中民主黨北區區議員黃凱盈缺席儀式，而大埔區議員姚鈞豪早前非法集結罪成，目前仍在服刑，無法出席儀式。

余文樂早前把珍藏的精選藝術品、腕錶及NFT珍藏公開拍賣，收益全捐給「願望成真基金」。今次拍賣原有一隻勞力士Daytona Paul Newman RCO型號6263的珍罕腕錶，當時估價最高為1,200萬港元。不過，翻看拍賣網站，這隻罕有手錶未有再出現在網站內，相信是流拍收場。

30歲無業男在女同志交友應用程式中自稱是「TB」(男性化的女同性戀者)，相約20歲女同志到酒店性虐，被控強姦及非禮兩罪，被告於庭上被質疑事主曾稱呼他「姐姐」，但沒有向對方否認或澄清，被告反駁當時「覆唔切」。

新西蘭宣布改變新冠肺炎防疫政策，放棄一直堅持的追求「零確診」，在新冠疫苗接種率上升下，將改為與新冠病毒共存。

南韓江原道太白警察署1名女警遭男同袍集體性騷擾，最高警務機構警察廳調查12名違紀人員後，宣布對其中10人作出懲處措施。

MIRROR最近在尖沙咀海傍又有巨型新廣告，不過Samsung亦由今日起在中環開設「Samsung Galaxy Z Series 期間限定店」，新店不單有巨型海報及摺機可以打卡，更吸引的是，一眾鏡粉可以與喜歡的MIRROR成員「同框自拍」，即場製作個人專屬的MIRROR WhatsApp Sticker！

Netflix話題韓劇《魷魚遊戲》由9月17日起首播，迅即成為全球90個國家的收看排行榜No. 1。據韓媒報道，《魷魚》合共9集，每集製作費達25億韓圜(約1,680萬港元)，總製作費約200億韓圜(約1.3億港元)。