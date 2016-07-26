精選新聞：施政報告前瞻 土地房屋屬「重中之重」/ Facebook稱伺服器更新出錯累全球死機/英國更新入境限制昨生效 港府新版針紙仍未獲認可

今日精選新聞：

現屆政府最後一份《施政報告》明日發表，特首林鄭月娥早已明言將會重點著墨土地及房屋政策。綜合近日報道及多方消息，新一份《施政報告》將會就新界規劃大刀闊斧，包括放寬「祖堂地」出售條件、推出新鐵路規劃等。

社交網站Facebook(FB)以及旗下的Instagram(IG)、Whatsapp和Facebook Messenger等社交平台一度同時服務中斷近7小時，全球多處大部分用戶聲稱未能夠登入，到早上才逐步恢復正常運作。FB解釋是一個錯誤更新發送到公司的核心伺服器，導致伺服器與互聯網「斷線」。

英國早前更新入境限制，要求來自非紅色地區人士，持有列明接種者出生日期的針紙入境可豁免檢疫，並於當地時間昨日(4日)凌晨生效。英國駐香港總領事館今日指出，港府新版針紙仍有待英國當局審批，目前未被認可。

Facebook與姊妹社交平台Instagram、WhatsApp冧檔近7小時，大量網民湧到其對手Twitter貼圖惡搞死機事件，Twitter搞鬼地貼文歡迎，稱「大家好」。