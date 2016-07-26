精選新聞：移民潮｜加籍「港二代」棄高薪厚職 留港扎根發展初創/赤膊單車男不滿被響按 扑爆的士玻璃逃逸/擺放24年 港大「國殤之柱」據悉將移走

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本港近月掀起移民潮，機場相擁道別的畫面令人心酸。有人選擇到異鄉展開新生活，亦有人決定來港創業尋找商機，加拿大籍的「港二代」丁柏生(阿Pak)便是其中一個例子。曾在銀行及投行任職高層的阿Pak，去年底捨棄高薪厚職，在太太支持下全情投入研發人工智能問卷手機應用程式Votee，協助企業收集用戶意見。目前，該手機應用程式已獲近50間公司採用，當中不乏連鎖集團及銀行。移民潮下，選擇留守香港，皆因他不捨得離開香港這個充滿感情的地方。而家人更是他的精神支柱，阿Pak多次強調：「太太喺度，屋企人都喺度，所以我點都會喺度。」

香港地少人多，在公路上因爭路而發生糾紛時有所聞，但搞到要拿起單車，以至扑爆司機的車頭玻璃實屬罕見。今早約7時許，根據的車Cam影片，就有一名赤膊的單車男子不滿被的士司機響按，發惡扑爆的士的擋風玻璃逃逸。

有報道引述消息，指香港大學將會移走校內象徵悼念六四的「國殤之柱」，避免有違法風險。對此，港大發言人回覆傳媒查詢時表示，不回應揣測性的報道，又指大學不時會檢討校園內風險管理及設施使用情況。