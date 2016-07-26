Am730
Am730
Am730
Am730
News
精選新聞：職工盟特別會員大會大比數通過解散/薛永恒：正全面檢視「港康碼」準備通關/田蕊妮飛台灣與杜汶澤歡度生日
5 小時前
#Hashtags
職工盟解散陳茂波恒大香港銀行田蕊妮杜汶澤薛永恒港康碼通關阿富汗女嬰Jer柳應廷姜濤
精選新聞：職工盟特別會員大會大比數通過解散/薛永恒：正全面檢視「港康碼」準備通關/田蕊妮飛台灣與杜汶澤歡度生日
news-images

今日精選新聞：

職工盟特別會員大會大比數通過解散

職工盟特別會員大會以57票贊成、8票反對、2票棄權，大比數通過解散議案。主席黃廼元表示，屬會代表非常明白職工盟的處境，在非常沉重、充滿掙扎心情下作出無奈決定。

陳茂波：恒大對港銀風險低

中國恒大集團(3333)債務問題引起關注，財政司長陳茂波接受《南華早報》訪問時指，恒大的風險敞口「非常小」，佔本港銀行資產約0.05%，或涉約17.9億美元(約139.6億港元)，「這是非常小的，不會給我們帶來任何系統性風險」。

田蕊妮飛台灣與杜汶澤歡度生日

日前田蕊妮44歲生日，杜汶澤在網上宣布戒煙，正當大家在想他們是否像透過視像撐枱腳慶祝時，原來阿田已悄悄飛到台灣與阿澤見面。

薛永恒：正全面檢視「港康碼」準備通關

創新及科技局局長薛永恒指本港已有一個多月沒有本地確診個案，是時候為與內地重新通關做好準備，目前正檢視防疫抗疫工作，包括全面檢視「香港健康碼」，讓「港康碼」可以更有效地讓粵港澳3地聯防聯控的工作做得更好。

翻越尖刺圍欄逃離阿富汗 女嬰與父母平安抵美

塔利班在阿富汗重奪政權時，民眾紛紛湧往喀布爾機場逃難，當日的人潮中包括一名女嬰，她被人舉起，越過圍牆尖刺鐵絲網的一幕，教人看得緊張又揪心。近日傳來好消息，女嬰不單已平安抵達美國，更與父母在亞利桑那州生活。

Jer拖埋姜濤落水 揚言可挑戰半裸sell內褲

Anson Lo及Anson Kong為內衣品牌半裸騷肌，Jer表示有意挑機，更拖姜濤落水︰「可以考慮我同姜濤！」姜濤聞言即謂︰「你得我就得！」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/精選新聞：職工盟特別會員大會大比數通過解散薛永恒：正全面檢視「港康碼」準備通關田蕊妮飛台灣與杜汶澤歡度生日-287150
#Hashtags
職工盟解散陳茂波恒大香港銀行田蕊妮杜汶澤薛永恒港康碼通關阿富汗女嬰Jer柳應廷姜濤

埼玉縣禁扶手電梯上行走條例生效  日本全國首實施

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
埼玉縣禁扶手電梯上行走條例生效  日本全國首實施
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多