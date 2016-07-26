精選新聞：職工盟特別會員大會大比數通過解散/薛永恒：正全面檢視「港康碼」準備通關/田蕊妮飛台灣與杜汶澤歡度生日

今日精選新聞：

職工盟特別會員大會以57票贊成、8票反對、2票棄權，大比數通過解散議案。主席黃廼元表示，屬會代表非常明白職工盟的處境，在非常沉重、充滿掙扎心情下作出無奈決定。

中國恒大集團(3333)債務問題引起關注，財政司長陳茂波接受《南華早報》訪問時指，恒大的風險敞口「非常小」，佔本港銀行資產約0.05%，或涉約17.9億美元(約139.6億港元)，「這是非常小的，不會給我們帶來任何系統性風險」。

日前田蕊妮44歲生日，杜汶澤在網上宣布戒煙，正當大家在想他們是否像透過視像撐枱腳慶祝時，原來阿田已悄悄飛到台灣與阿澤見面。

創新及科技局局長薛永恒指本港已有一個多月沒有本地確診個案，是時候為與內地重新通關做好準備，目前正檢視防疫抗疫工作，包括全面檢視「香港健康碼」，讓「港康碼」可以更有效地讓粵港澳3地聯防聯控的工作做得更好。

塔利班在阿富汗重奪政權時，民眾紛紛湧往喀布爾機場逃難，當日的人潮中包括一名女嬰，她被人舉起，越過圍牆尖刺鐵絲網的一幕，教人看得緊張又揪心。近日傳來好消息，女嬰不單已平安抵達美國，更與父母在亞利桑那州生活。

Anson Lo及Anson Kong為內衣品牌半裸騷肌，Jer表示有意挑機，更拖姜濤落水︰「可以考慮我同姜濤！」姜濤聞言即謂︰「你得我就得！」