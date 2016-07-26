精選新聞：Donki香港拓新業務 下月荃灣開迴轉壽司店/拖足23年 旺角道行人天橋傍晚啟用/葉劉淑儀斥戲曲中心設計「離地」 英文名Xiqu Centre被外界嘲笑

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在香港大受歡迎的日本企業Don Don Donki（唐吉訶德），今日宣布會在10月29日，於荃灣海之戀商場營運集團全球首家的迴轉壽司店，並會安排活魚解體的表演。Donki又表示，在壽司店內會定期舉行活動，包括活魚解體及炙燒表演，並以日本魚市場及海底世界作為餐廳主題，以增添餐廳的特色及娛樂性。

工程拖足23年、橫跨彌敦道的旺角道行人天橋今日下午5時正式啟用，市民由旺角道行人天橋橫跨彌敦道時，毋須再落地面過馬路。被指是「跨世紀」工程的旺角道行人天橋，由1998年刊憲至今已經23年，期間多次延誤，政府及發展商曾經解釋，天橋延誤是地底出現意料之外的問題，還有受天災、社運、疫情影響。

新民黨創黨主席葉劉淑儀於立法會一個會議上，炮轟近年落成的戲曲中心，形容場地設計「離地」，不便長者出入，更重提中心英文名「Xiqu Centre」遭外界嘲笑，建議改名才能將戲曲文化對外推廣。她認為，若要對外推廣戲曲文化，建議將戲曲中心改名為「Centre of Chinese Operatic Arts」。