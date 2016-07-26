精選新聞｜天文台：8號風球料午夜前維持 / 移民潮︱林鄭指不想由政府開口挽留 / 施政報告︱發展局長：北部都會區扭轉「重南輕北」概念

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天文台表示，預計本港持續普遍吹強風至烈風，西南部高地達暴風程度，因此8號烈風或暴風信號會在午夜前維持。天文台又指，當本港風力有跡象緩和時，會考慮改發3號強風信號，呼籲市民在明早外出前，留意最新天氣報告。

特首林鄭月娥今日早上出席商台節目，再被問到有關移民潮的問題。她提到不想由政府開口挽留，期望已經移民或打算離開的市民，看看香港的前景而作出決定。

發展局長黃偉綸今日出席商台節目，他指《施政報告》提出的「北部都會區」是創新的概念，扭轉過去本港「重南輕北」的發展概念。