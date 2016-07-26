精選新聞｜跑馬地樂活道棚架倒塌壓斃女工 / 扮「TB」男強姦非禮罪不成立 律師囑：以後小心做人 / 澳洲首都特區通過 偷除避孕套為刑事罪行

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在三號強風信號期間，跑馬地樂活道近比華利山下發生棚架倒塌意外，造成一名女工不治。消防下午交代詳情，指現場有一男一女工人，其中男子無羔，但為地基工程雜工的女工經過1小時20分鐘搜救，最終發現她被棚架壓住，嘴部有血、眼腫，送院後證實不治。消防又指，意外中有兩名被倒塌棚架壓住的司機自走爬出，一人手部受傷送院。

一名30歲無業男子在女同志交友應用程式中自稱是「TB」(男性化的女同性戀者)，相約20歲女同志X到酒店性虐，他被控強姦及非禮兩罪，案件今日在高等法院裁決。法官邱智立今早完成引導，6男1女陪審團退庭商議裁決超過5小時，於下午4時半達至裁決，以5比2裁定強姦罪不成立，並一致裁定非禮罪不成立。而被告得知脫罪後，向陪審團鞠躬致謝，散庭後，被告律師叮囑被告，「以後小心做人啦，得到教訓」。

澳洲廣播公司(ABC)報道，澳洲首都特區議會昨天一致通過「2021年刑事(偷除套)修訂法案」(Crimes (Stealthing) Amendment Bill 2021)。隨著該法案通過，當地「1900年刑事法案」（Crimes Act 1900）已增列條文訂明，任何人在性行為的過程中，若是未取得伴侶同意下偷偷除掉保險套，將會面對刑事責任。報道指出，澳洲首都特區是全澳洲第一個訂立相關法例的地區。