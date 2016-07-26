糖尿病年輕化 協會：月均7名兒童確診

香港約有70萬人患有糖尿病，佔人口約一成，並愈趨年輕。兒童糖尿協會在2016年時，從醫管局的12個兒科部門取得數據建立的《香港兒童糖尿病紀錄冊》，統計發現每月平均有7名兒童確診。協會指出，脂肪肝有機會成為糖尿病患者的長期併發症。

糖尿病分為一、二型糖尿病，協會指全世界已有約110萬名20歲以下人口患有免疫系統引發一型糖尿病，病徵包括口渴、尿頻、體重減輕等。《兒童糖尿病紀錄冊》的報告顯示香港兒童兩種糖尿病的發病率在過去20年持續上升，雖然香港兒童仍以患一型糖尿病為主，但患二型糖尿病的人數急增，由1997年至2007年的的198名確診兒童，升至2008至2017年的391名。

兒童糖尿協會主席鄭馮亮琪(圖左三)表示，由於免疫系統攻擊胰臟負責製造胰島素的細胞，一型糖尿病患者需終身注射胰島素。二型糖尿病的病因主要是身體對胰島素產生抗拒，與遺傳、不良飲食習慣、肥胖及缺乏運動等因素有密切關係。

兒童專科醫生張壁濤(圖左二)指肝臟一直不被視為受長期糖尿病直接損害的器官，但有證據顯示糖尿病與脂肪肝有共同的代謝紊亂。

有機構近日利用肝纖維化掃描研究一型糖尿病患者的脂肪肝發病率，另一兒童專科醫生周中武安全(圖右二)指，結果顯示脂肪肝有潛在機會變成糖尿病患者的長期併發症，建議將脂肪肝納入糖尿病患者的併發症篩查計劃內。

糖尿病年輕化 協會：月均7名兒童確診