系統繁忙 逾310萬人登記電子消費券 政府：市民排錯「智方便」 致塞車

政府5,000元電子消費券要到手，先要通過登記一關，前日早上6時開始登記，截至昨晚上11時，有逾310萬名市民成功透過電子登記。政府昨早指，大部分市民以去年派發1萬元現金計劃資料作保安認證，「答啱問題」兼通過「我不是機械人」的「考驗」完成登記；其次較多人選擇上載身分證副本完成登記；餘下的小數則以透過「大塞車」的「智方便」登記。而昨郵局及銀行首日接收書面交表，因郵局同時兼顧郵務收費及派樣本瓶等服務，有郵局一早有大批長者排隊，並一度發生輕微混亂。



到郵局及銀行交表，亦須連同表格附上身份證副本投入收集箱。昨有到郵局交表的長者指，登記計劃須找區議員協助填表，自己年紀大，四處「頻撲」感不便。



至於網上申請，政府原意讓使用「智方便」的市民，減省填資料認證身份手續，惟首日接受登記時系統繁忙，不少申請者要「全日排隊」，反而以回答保安問題及通過證明「我不是機械人」的拼圖，又或上載身份證副本方式登記則毋須輪候。財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲昨於港台節目解釋，系統繁忙的問題出於很多申請者本身非「智方便」用戶而「排錯隊」，進入系統後「坐住咗」。她補充，此前「智方便」用戶約50萬名，但昨輪候高峰時達40萬人，而部分市民即時申請「智方便」戶口亦令系統更繁忙，單單當日即有近4萬個新戶口登記，是平常十多倍，程式超出負荷。王學玲指出，資科辦當日已作出優化，包括把使用「智方便」登記，與不使用者的先後次序倒轉，以免「有啲市民唔知『智方便』係咩」就選第一個選項，指「調咗有啲幫助」，並會再研究如何改善，以及加強宣傳教育，讓市民更清楚流程。資科辦昨晚宣布，今凌晨3時起，如市民希望透過「智方便」認證登記，必須透過流動裝置內的應用程式完成，確保該登記人是「智方便」用戶。



至於「我不是機械人」的認證方式被指複雜，王學玲指，該機制是Google用作防止網絡攻擊的程式，理解部分市民較少接觸，加上登記限時30分鐘內完成，或令他們緊張，會考慮平衡網絡安全，減省程序；昨晚延長限時至45分鐘，又或多加宣傳。就網站設計不利視障人士使用，她回應指當局已即時更正讀屏軟件「不斷倒數剩餘時間」的問題，惟透過語音認證「我不是機械人」僅得英語程式，致部分失明人士有困難，會盡快尋找粵語替代程式。