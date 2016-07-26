紀錄斷纜 感染源頭未明 燒焊工初確疑復陽

連續58日零本地感染紀錄即將斷纜，一名43歲地盤燒焊男工日前定期檢測時，被驗出陽性，但入院後呈陰性。衛生防護中心指，病人最近沒有接觸曾外遊人士、未有接種新冠疫苗，但抗體測試呈陽性和病毒量低，相信他是復陽個案，不過他所到之處都會被納入強制檢測公告、約20多名密切接觸者被送檢疫。



本港昨錄得約5宗初步確診，包括居深水埗東廬大樓A座劏房的43歲地盤工，他在灣仔皇后大道東248號和肇堅里的地盤任燒焊工人，前日(3日)最後一次上班。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，病人近期沒有外遊和接觸曾外遊人士，由5月至今一直定期檢測，直至周一(2日)提交的陽性樣本，CT值為35至38，即病毒量低。



由於男子入院後檢測結果呈陰性、驗出帶有抗體，當局料個案屬復陽，但張竹君直言未能肯定他甚麼時候感染，較有機會是在病人定期檢測前感染，並且未被發現染疫。她又稱，這或意味社區仍有隱形傳播鏈，惟相信其傳播風險較低。病人兩個工作的地盤已獲建議停工，另當局因其病毒量太少而未能進行變種病毒測試，故為安全起見，會追蹤其過去21日的行蹤，並把所到之處納入強制檢測公告(見表)。其中，他所住的大廈昨晚8時已被「封區」強制檢測。



要檢疫的20多人除他的同住家人和同事等，還有明愛醫院一名社康護士。醫管局總行政經理李立業指，護士周一曾到患者寓所，為男子的同住女家人進行外展服務，其間有穿著足夠保護裝備，但男子當時亦在場及沒有戴口罩，故護士在取得陰性檢測結果後仍要檢疫。