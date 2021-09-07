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約翰遜加國民保險供款 被轟要窮人填疫情氹
1 小時前
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約翰遜加國民保險供款 被轟要窮人填疫情氹
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英國首相約翰遜(圖)周二公布把國民保險(National Insurance、NI)供款率及股息稅(Tax on dividends)，分別提高1.25個百分點，引來抨擊，指他違反選舉承諾，兼在經濟不景時向打工仔開刀。分析指今次加稅尤為影響收入較低的少數族群。約翰遜指疫情令社會醫療及保障體系壓力大增，無法不加稅開源。

上述計劃明年4月實施，僱員及僱主的NI供款率均會提高。據《每日郵報》計算，年收入2萬鎊(約21萬港元)者，每年須多供130鎊(約1,393港元)。約翰遜冀未來3年增360億鎊稅收，協助國民保健服務(NHS)處理因疫情積壓的醫療個案及推行社會福利改革。他向國會強調必須加稅，「若我說我們有錢恢復(醫療體系)，對於如何資助卻不作出艱難而負責任的決定，是錯誤的」，「要靠借貸及發債來應付開支，是不負責任的」。

約翰遜被指違反19年不加NI供款的競選承諾。在野工黨並批評加稅不足以支付未來醫療開支，且對在職家庭不公。智庫Runnymede Trust政策專家Alba Kapoor指，亞裔及黑人將最受增加NI供款影響，「無數黑人及少數族裔工人靠低薪又朝不保夕的工作維生……不應該要僅可餬口的家庭來解決國家社會保障危機」，亦有批評指增加NI供款，會加重年輕打工仔負擔。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/約翰遜加國民保險供款-被轟要窮人填疫情氹-284008
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