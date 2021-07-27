人道在城市 遊走大街小巷

接受挑戰 實踐人道精神

若你深入社區，不難發現城市中的人道需要，例如因疫情而影響生計的家庭、獨居的長期病患長者的需要、街道上遇見意外時的急救知識或AED機的位置等。你願意挑戰自己，在香港共建人道城市嗎?

香港紅十字會於今年首次舉辦「人道在城市」定向挑戰，邀請市民一同走入九龍西的大街小巷，限時完成指定的有趣「線上線下」任務，於認識社區的同時，更可體驗人道工作，增加知識。賽事現正接受報名。

爭分奪秒 緊張刺激學人道

「人道在城市」定向挑戰2021將於9月19日至10月3日期間舉行，參賽隊伍可於指定期間自由選擇開始時間，並自由選擇於比賽範圍內的開始地點。賽事分「公開組」、「企業組」、「學生組」及「親子組」四個不同組別，各組別分設冠、亞、季軍，得獎隊伍可獲獎杯一個，各隊員亦可獲獎牌一枚。另外，所有完成賽事的參加者，都可獲得電子證書一張。首3個組別的隊伍必須於180分鐘內完成活動，而親子組則需於90分鐘內完成。參賽隊伍絕對需要爭分奪秒。

活動啟動禮暨遊戲日則於9月19日假香港紅十字會總部大樓舉行，供參加活動的隊伍免費參與。當天於大樓各層將設有適合一家大小的體驗活動和攤位遊戲，讓參加者可了解香港紅十字會的工作，並認識和實踐人道工作，同時亦可換領豐富獎品。

策劃路線 爭取最高得分

各隊伍下載大會指定的應用程式，跟據程式內的地圖指示自由策劃路線，盡快到訪位於九龍西的不同「打卡點」，當中包括自動體外心臟去纖維性顫動器 (AED機)位置、香港紅十字會為基層派發飯券的「齊饗樂」計劃人道小店及支持學校等。每到達一個「打卡點」，便需使用該程式打卡，以獲得「到達分數」。沿途並需留意手機程式的提示，以完成「線上任務」及「加分任務」，挑戰與人道相關的題目及小遊戲，獲取額外分數。如時間許可，更可重覆挑戰「線上任務」，以獲取更多分數。需留意手機程式所顯示即時分數及餘下時間，以便各隊伍把握時間完成最多任務，獲取最高分數，並於限時內返回終點香港紅十字會總部地下打卡。

大會將統計各隊伍所獲得的分數，以各組別獲得總分最高的隊伍為勝，若出現同分則由較快完成賽事的隊伍勝出。而逾時到達終點的隊伍，將被取消資格。活動現正接受報名，截止報名日期為9月24日。大會將會安排隊伍領取選手包及參與網上簡介會。







人氣歌手率先體驗 遊走都市街頭

全民造星3的人氣歌手雲浩影（Cloud）及劉瑞祈（K Lau）亦全力支持是次活動，早前兩位更率先試玩定向挑戰，身穿選手T恤親身走到九龍西，透過手機程式尋找打卡點並完成任務。

K Lau於試玩挑戰後分享指「玩完覺得好刺激用咗好多力。」他另表示最重要是懷著歡樂心情完成遊戲，亦提醒參賽者現時天氣炎熱，在抓緊時間完成比賽的同時，不要忘記「補水」及於活動前做好熱身運動。對他而言，難度最高是要熟習地圖的方位，以便找出正確打卡點。「香港人已經有一段時間沒有好好於大街小巷暢遊，今次定向挑戰正是大好機會讓大家再次遊走香港的街道及店舖。」他建議可以一路投入比賽一路放眼整個九龍西。

Cloud亦指是次為難得體驗，平日很少於大街小巷穿梭，故是次感覺新鮮有趣。「玩嘅同時仲可以了解多啲點樣喺城市中實踐人道。例如玩完今次定向就發現原來有好多AED機喺附近，隨時幫助有需要嘅人。」不過，由於人生路不熟，故要在3小時內完成活動，「搵路都有一定困難，需要先做好計劃」。另外，在高溫下亦要預留適當時間購買水及零食等補給品。

比賽貼示：

善用大會手機應用程式，預早了解九龍西街道及策劃路線 部份「打卡點」設在商場或商店內，建議在日間時間進行，爭取最多打卡的機會 出發前記得幫電話叉足電，帶足夠水同小食，同時做好熱身 比賽期間穿上選手T恤，配合完成額外任務，爭取更多分數 記得預留時間到終點（香港紅十字會總部）「打卡」完成整個挑戰，以免超時被取消資格



「人道在城市」定向挑戰

報名日期：即日至9月24日

活動日期：9月19日至10月3日

詳情：https://citychallenge.redcross.org.hk

查詢：2802 0016；crd@redcross.org.hk

鳴謝

70周年榮譽贊助：何佐芝馮月燕慈善基金、合和實業有限公司

寶石贊助：紀惠集團 / 廖湯慧靄博士

金贊助：李家誠先生及李徐子淇女士、馬羅玉明女士、曾李淑姫女士

銀贊助：同齡同心慈善基金

紅贊助：嚐‧高美集團有限公司、Dr. Paul Wong

媒體夥伴：商業電台