更新｜社區疫苗接種中心普通科門診陸續恢復服務

【12:07更新】游泳人士請注意：康樂及文化事務署今日宣布，由於天氣惡劣關係，離島區的洪聖爺灣泳灘；西貢區的廈門灣泳灘及銀線灣泳灘；以及大埔區的大埔龍尾泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。

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【11:56更新】醫管局宣布，由於黑色暴雨警告信號已經取消，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所包括物理治療、職業治療等，會在兩小時內陸續恢復服務。經電話或手機程式預約診症而受黑色暴雨影響未能就診的普通科門診病人，可於信號取消一小時後，透過電話預約系統或手機程式另約診症時間。至於在普通科門診已預約覆診日期的長期病患者及專科門診病人，請依照覆診紙上之指示處理。公立醫院的急症室則會照常服務。

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【11:22更新】政府今日宣布，由於黑色暴雨警告信號已經取消，新冠疫苗接種計劃下的所有社區疫苗接種中心的疫苗接種服務已陸續恢復。已預約今日接種中心恢復疫苗接種服務後餘下時段的人士，請按照原來預約時間到接種中心接受疫苗接種。

因社區疫苗接種中心暫停服務而受影響接種人士的預約會自動延期，他們將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。如受影響人士是預約接種第二劑疫苗，他們亦可於今日接種中心的開放時間內到原先預約的中心接種疫苗。另外，根據港交所有關天氣安排，港股的交易時段將於下午1時30分開始。