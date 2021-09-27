納瓦爾尼被指控成立極端主義組織在獄中受查

俄羅斯當局對正在服刑的反對派領袖納瓦爾尼(Alexei Navalny)展開新的刑事調查，指控他與盟友成立及領導極端組織。一旦罪成，最高可判監10年。

俄羅斯聯邦調查委員周二(28日)宣布，就納瓦爾尼及另外兩位盟友沃爾科夫和日丹諾夫，涉嫌建立及領導極端組織展開刑事調查。

委員會指，納瓦爾尼設立的「反腐敗基金會」建立廣泛的地區辦事處網絡，開設網站、社交媒體專頁及YouTube頻道，目的是詆毀政府、破壞地區局勢穩定、煽動公眾抗議、塑造暴力推翻政權的輿論，並組織及舉行示威，從而升級為大規模騷亂。

盟友料打壓持續至普京再度連任

納瓦爾尼的盟友批評，當局的刑事調查是打壓反對派，原本以為這種打壓會在國會杜馬選舉後暫告一段落，但顯然將會持續，直至2024年總統普京再度連任。

納瓦爾尼去年8月從西伯利亞地區搭飛機返回莫斯科途中，中諾維喬克(Novichok)神經毒劑，情況嚴重，被送到德國治療。他康復回國後，被控違反洗黑錢案緩刑條件，今年2月判囚2年半。他多次公開指控普京是對他落毒及被控洗黑錢的幕後黑手。