納粹集中營100歲守衛涉殺逾3500人 成最年老受審者

一名100歲納粹德國集中營守衛今日在德國出庭受審，成為納粹時代戰爭罪行最年老的被告，他被控在二次世界大戰期間，於柏林郊區的薩克森豪森集中營(Sachsenhausen)，協助殺害3,518人。被告在1942至45年擔任該集中營的守衛，被指在1942年協助和唆使槍斃蘇聯戰俘、使用毒氣殺害集中營囚犯，以及涉及其他槍殺和在營內營造敵對環境致使囚犯死亡。

非直接殺人也須承擔刑責

因應德國的私隱法例，檢控官並未公開被告的真實名字，審訊中稱其為Josef S.，在開庭陳詞中，檢方指他「促成冷血和陰險的謀殺」。基於Josef S.的年齡，每天的審訊時間限為2個半小時，預料要審22天。2011年一項裁決，讓納粹德國時期的集中營行政人員，即使非直接殺人或下令也須承擔刑責。上周也有一名曾任集中營秘書、96歲的德國老婦被檢控，但她開庭前夕逃逸，數小時後才被捉回。她被控串謀殺人，其審訊改在本月19日開庭。

「公義是沒有期限的」

在本案代表集中營生還者和受害者家屬的律師Thomas Walther稱，即使二戰已結束了76年，但這些審訊是必須的，讓作惡者承擔責任，「公義是沒有期限的」。薩克森豪森集中營在1936年至1945年關押了逾20萬人，當中包括猶太人、羅馬尼亞人、納粹德國政權的敵對者及同性戀者。

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