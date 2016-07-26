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紐約州前州長科莫被起訴性騷擾
2 小時前
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美國紐約州科莫性騷擾Brittany CommissoAndrew Cuomo
紐約州前州長科莫被起訴性騷擾
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紐約州前州長科莫被起訴性騷擾。(資料圖片)

因為性騷擾醜聞而辭職的紐約州前州長科莫(Andrew Cuomo)，被調查人員提出刑事控訴，指他涉嫌撫摸一名女子的胸部。63歲的科莫透過代表律師發表聲明，再次否認指控。

當地有傳媒取得起訴書的副本，指科莫涉嫌在2020年12月7日，於州長官邸將手放入受害者的裇衫下，並接觸對方的身體，之後更撫摸事主胸部。科莫最快下周會被正式拘捕，並於下月17日出庭應訊。

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傳受害人為Brittany Commisso。(網上圖片)

傳受害人為Brittany Commisso

起訴書未有顯示受害人姓名，但外界估計受害人是Brittany Commisso，她於去年11月曾向州首府奧爾巴尼警方報案，指控科莫曾撫摸她的胸部。不過，奧爾巴尼報章《時代聯盟報》(Times Union)引述州政府官員指，目前檢察官仍未決定是否正式起訴科莫，有關刑事控訴只是「過早」發出。

紐約州檢察當局8月發表調查報告，指科莫曾性騷擾11名前任及現任州政府僱員。科莫承認有同其他人過分親密的行為，向涉事的女性道歉，但重申從來無意圖不尊重女性。科莫事後宣布辭職。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/紐約州前州長科莫被起訴性騷擾-290779
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