紐約州長涉性騷擾 拜登要求科莫辭職

美國紐約州檢察長辦公室日前發表獨立調查報告，認定州長科莫(Andrew Cuomo)曾性騷擾11名前任及現任州政府僱員，包括違反對方意願的觸摸和親吻。總統拜登在白宮見記早時，要求科莫辭職。紐約市長白思豪亦指，科莫必須要辭職，否則就要接受彈劾。 科莫繼續否認有關指控。

報告經過長逹5個月的調查，審查了逾74,000份證據，包括文件、電郵、文字、錄音和照片，訪問179人，當中展示了大量物證。

報告指控紐約州長科莫性騷擾多名婦女，並向公開投訴科莫行為的一名前僱員實施報復行動。並指科莫的辦公室的工作環境不友善，充滿了恐懼和恐嚇，對許多員工來說是一個充滿敵意的工作環境。

檢察長詹樂霞(Letitia James)指，這天對紐約州來說是很悲痛的一天，並指科莫的行為犯法，感謝受害人挺身而出；無論多有權力的人也不能夠性騷擾女性或觸犯保障人權的法例。

科莫繼續否認有關指控

對科莫的指控早於去年年底已曝光，詹樂霞於今年2月底宣布進行獨立調查，州議會亦於3月批准展開彈劾調查。科莫曾為自己對女性的言論致歉，但否認是性騷擾。

科莫繼續否認有關指控，強調自己從來沒有不當地觸摸任何人，或者作出性騷擾行為。不過科莫期後向其中1名投訴人道歉，他指女事主因為受性侵犯而向他求助，他以曾經協助其他同類受害者的方式去幫助女事主，但事與願違。