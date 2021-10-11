紐約發生3華裔女情殺案 女警開槍轟前女友和新歡一死一重傷

美國紐約市周三發生一宗涉及3名華裔女性的三角戀情殺案，造成一死一重傷。31歲休班女警Yvonne Wu(音譯、吳)穿著制服，坐在23歲前女友Jenny Li(音譯、李)布魯克林家裡的床上，等待女友與其24歲新歡Jamie Liang(音譯、梁)回來，並對她們開槍。梁女胸口中槍送院後證實死亡，李女也身體中槍，情況嚴重但穩定。有報道指，吳加入紐約警隊5年半，開槍後說：「你活該。」她與李女交往兩年，上月分手前一直同居。

疑兇向前女友說：你活該

警方稱，事件發生在周三約下午5時，相信疑犯在兩名死傷者回家前，已在她們家裡，她在警員抵達時平靜地自首被捕。有鄰居稱，見警員為其中一名遇害者做心肺復蘇搶救，吳在警員到達前已走到屋外，並立即自首，「她身穿紐約警察外套，很奇怪。她神情非常平靜」。有報道稱，吳是坐在前女友李女的床上，等待李與新歡回家。李女被發現倒卧在客廳，料生命無危險。死者梁女則被發現倒卧在睡房，胸口可能中多過一槍。當李報警時，可聽見有人說：「你活該。」警方稱，吳女過去並無出現過操守問題。