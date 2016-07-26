結合網上情緣、虛擬貨幣、投資騙局 30歲專業女子失款93萬

交朋結友要小心，易誤墮騙徒陷阱！民主黨接獲求助一宗結合網上情緣、虛擬貨幣及網上投資賭博的「三合一」個案，一名30歲從事專業行業的女子報稱在交友程式認識一名男子後，對方藉噓寒問暖及甜言蜜語攻勢下取得女子信任，成功誘騙事主購買虛擬貨幣再匯入偽造網上投資應用程式，女事主最終失款逾93萬元。



化名A小姐(圖左)報稱擁有大學學歷、為專業人士，今年3月透過交友程式「Coffee Meets Bagel Dating App」，認識一名聲稱是台灣來港工作的Y先生，對方聲稱從事IT，其後透過即時通訊軟件WhatsApp聊天。Y報稱懂得撰寫程式破解開獎平台贏取獎金，過程中以「寶寶」稱呼女事主，並不斷噓寒問暖，A小姐相信對方有意與她發展，期間Y先生多次遊說A小姐使用加密貨幣交易平台購買「泰達幣」，再轉換到騙徒的偽冒網上投資及賭博的應用程式「Cerberus Fortune博龍財富 」，相信冒充一間同名美國私人股權投資公司，以增事主信任。



初獲利不虞有詐加大投資

A小姐初時曾有懷疑，但Y先生以退為進聊天時以「為了防止我是騙你的，我們以後可以不用聊啦」回覆，A最終聽從騙徒指示，最初只投入1,000元買加密貨幣，並有獲利，故戒心大減，之後按Y指示不斷加大投資金額，至最高6萬元。

及至3月25日，A想由程式將賺取的資金匯出加密貨幣失敗，並被「博龍財富」封鎖帳戶，客戶服務員指帳戶涉及洗黑錢，又要求支付「開通戶口費」等，A只好按指示分4次支付近80萬元加購加密貨幣再轉到該平台，付費後，程式再無回應。期間Y更以「你是我要生活一輩子的女人」及「寶寶，你別急，有我在」等說話，涉拖延A報警，A在4月懷疑受騙報警求助，合共損失約93.67萬元。

協助A小姐的民主黨財經政策發言人袁海文(圖右)表示，騙徒手法結合網上情緣、虛擬貨幣、網上投資或賭博，令事主損失較大，指騙徒會先用一些曖昧形式，噓寒問暖方法，令人減低戒心，再加上有回報或有利益概念，令人戒心驟降，因而更容易墮入騙局。他又指，不少騙徙近年轉用加密貨幣平台，增加追查難度，建議政府應加強規管。