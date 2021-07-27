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結束運作「612基金」停收新個案 10月底解散秘書處　
8 小時前
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反修例612人道支援基金被捕支援吳靄儀眾籌
結束運作「612基金」停收新個案 10月底解散秘書處　
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吳靄儀(左二)指已制定方案，基金「有秩序地停止運作」。(電視圖片)
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基金10月底停運。

支援反修例被捕人士的612人道支援基金昨宣布10月31日結束運作。基金解釋，因應負責資金託管及收支服務的真普選聯盟，會於短期內結束運作，因此已制定方案，令基金「有秩序地停止運作」，包括停收新個案等。

基金信託人之一、資深大律師吳靄儀表示：「基金尚未達成任務就要被逼停止運作，我們是深切遺憾。」她指，基金昨日起停止接收新個案，目標10月底解散秘書處，餘下的兩個多月會處理舊個案的申索及籌集結束營運的資金。基金指，目前的可動用結餘只剩逾490萬元，不足以應付需求，預計要眾籌約2,500萬元。


強調基金合法 眾籌會格外小心
多個與反修例相關的組織負責人，較早前都因眾籌被警方以洗黑錢罪名拘捕，吳靄儀強調612基金合法，每一步都格外小心並正式徵詢過大律師意見。她又說眾籌的金額超出目標，多出的款項會捐予認可的慈善機構；仍需要幫助的人，亦有義工接聽電話協助。


612人道支援基金前年7月成立，透過眾籌為反修例事件期間受傷、被捕的人士，提供法律、醫療及經濟支援等服務。基金一直依靠「真普選聯盟有限公司」的銀行戶口提供資金託管及收支服務，惟真普聯早前表示，因應社會局勢最新發展，決定9月底前清盤，故此612基金亦要停運。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/結束運作「612基金」停收新個案-10月底解散秘書處　-280964
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