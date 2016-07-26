絕非感冒 新冠肺炎患者呼吸困難 喉嚨卡濃痰如發霉鮑魚

馬來西亞吉隆坡一間醫院的深切治療部(ICU)醫生，在社交網上載一名入住ICU逾兩個月、年輕新冠肺炎患者喉嚨裡的濃痰照片，指他因一大塊半固體的濃痰卡在喉嚨裡，導致呼吸困難。她警告民眾勿以為新冠肺炎像感冒。有台灣傳媒形容該濃痰如發霉的小鮑魚。

根據星洲網報道，上載照片的哈娜醫生指出，這名病人很虛弱，無法咳出喉嚨的痰，導致痰液變硬而堵塞呼吸道，幸為他插喉治療時抽取出這塊濃痰，也從其肺部抽出另一塊又濃又黏、呈黃色的痰。哈娜並指，那還是一名年輕患者，反問大家「還認為新冠病毒只是普通感冒嗎？」她同時祝願患者盡快康復出院。有網友留言稱，他的病人也有同樣情況。

「新冠腳趾」為免疫反應副作用

另方面，歐洲科學家稱，找出「新冠腳趾」(Covid toe)的成因，是人體免疫系統攻擊病毒時產生的副作用，希望有助治療此病徵。部分新冠病毒患者腳趾出現像凍瘡的發炎，甚至出現於手指，皮膚紅腫、變紫、現硬塊或流膿，被稱為新冠腳趾。此情況常見於兒童和年輕感染者，嚴重時會紅腫和起水疱，患者感疼痛和痕癢。

法國巴黎大學的研究人員研究了50名患有新冠腳趾的人士，以及13宗在疫情爆發前出現像長凍瘡的個案，發現患者體內免疫反應釋出大量的自動抗體，錯誤地攻擊人體內的細胞和組織。另外，患者在免疫系統作出反應時也釋放較多「 一型干擾素」(type 1 interferon)抗病毒蛋白。



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