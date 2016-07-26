經濟回暖｜陳茂波：料全年經濟增長近6.5%

財政司長陳茂波發布網誌，指出經濟有回暖跡象，加上消費券效應，預測全年經濟增長可接近原先預計的上限，即近6.5%，經濟復甦勢頭仍穩固，不過基層打工仔的實質平均工資率仍跌0.3%，他們的「實際體感溫度」也許仍有待回暖。

陳茂波指，近月本地疫情基本受控，上半年本港的零售銷售貨值升8.4%，食肆總收益亦回升0.5%，過去數月受惠於電子消費券發放，進一步提振零售及餐飲業的市場氣氛，8月份零售業銷貨值的升幅達11.9%；出口也表現強勁，帶動本港經濟在上半年按年顯著增長7.8%，在比較基數及上半年經濟反彈速度較強等因素，料明日公布的第三季本地生產總值預先估計數字仍然不俗。展望第四季，政府在8月中預測2021年全年經濟增長為5.5%至6.5%，按照目前的趨勢，預計今年全年的實際增長數字應會接近這預測區間的上限。

營商氣氛改善但打工仔未即時感受

勞工市場方面，陳茂波指，經季節性調整的失業率由今年初7.2%的十七年高位大幅回落至第二季的5.5%，在第三季進一步下跌至4.5%，營商氣氛也普遍有改善，不過據統計處資料，今年六月的平均工資率按年升幅輕微加快至1.1%，扣除各項指數、物價變動後，實質平均工資率仍跌0.3%，反映經濟持續改善但打工仔或要更久才能感受到。

陳茂波重申經濟復蘇須盡快通關，指能夠與內地免檢疫「通關」，對維持本港樞紐地位非常重要。