經濟困難｜貧窮人口165.3萬創新高 政府：非恆常現金扶貧效果顯著

去年爆疫重創經濟，扶貧委員會昨開會後，政府發布《2020年香港貧窮情況報告》，揭示本港去年貧窮人口達165.3萬，較2019年增16.2萬人，更是自2009年有紀錄以來新高，貧窮率達23.6%。惟計及政府政策介入後，貧窮人口為55.4萬，貧窮率為7.9%，是2012年以來最低。有委員認為去年經濟環境差，政府介入前貧窮率高乃意料之內，冀當局推出更多就業支援措施，長遠改善基層家庭收入。

在「相對貧窮」概念下，在政策介入前，即稅前和社會福利轉移前，每月住戶收入中位數50%訂為貧窮線，得出2020年貧窮線設定1人戶月入低於4,400元、2人戶月入低於9,500元、3人戶月入低於1.6萬元、4人戶月入低於2.08萬元、5人戶月入低於2萬元，以及6人及以上住戶月入低於2.19萬元屬貧窮人口，全數較前年下調100元至2,100元。在政策介入前，貧窮住戶達70.3萬、人口逾165萬，即每5名港人有1貧窮。政策介入後，貧窮住戶壓抑至24.2萬戶、人口則逾55萬人，令109.9萬人「脫貧」，扶貧成效較前一年高3.5個百分點。

報告指，政府去年推出大量非恆常措施，尤其現金項目令整體扶貧成效顯著上升，單是派1萬元現金成效已達3.8個百分點，其他非恆常措施包括涉3,000億元的防疫抗疫基金；向綜緩、公共福利金等受助人發放額外津貼；寬減稅項；代繳及寬免收費；「保就業」計劃等，報告認為非恆常措施即使不以扶貧為主要目的，在發揮穩定經濟逆周期作用同時有效紓緩基層市民疫下困難。

扶貧組織促助就業

扶貧委員會委員施麗珊表示，去年現金項目和津貼等投放高，但措施屬非恆常，2021年經濟亦困難，政府長遠要思考應對方案，稱許多家庭不是想要津貼，而是有正常工資及工作機會。樂施會港澳台項目總監黃碩紅回應報告指，極度憂慮單次紓困過後，基層如何在經濟及就業情況嚴峻下走出困境，建議政府推出長遠的紓困措施，包括調高最低工資並每年檢討，確保追上通脹、下調職津最低工時要求，由72小時下調至36小時，讓打散工、臨時工工友也能受惠，以及研究失業保險。

經濟困難｜貧窮人口165.3萬創新高 政府：非恆常現金扶貧效果顯著