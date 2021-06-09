經濟學人：「巨無霸指數」顯示港元被低估

英國財經雜誌《經濟學人》(The Economist)早前發布最新的「巨無霸指數」(Big Mac Index)，顯示港元兌美元被低估。

今年「指數」顯示，目前最貴的巨無霸是在通脹高企的委內瑞拉，當地售價為3,016萬玻利瓦爾(委內瑞拉貨幣)，折合約8.35美元，對比起美國巨無霸售價5.65美元，當地貨幣被高估了47.7%。至於本年度最便宜的巨無霸則位於黎巴嫩，即使當地一個巨無霸的價格已升至3.7萬黎巴嫩鎊，但由於貨幣在黑市的貶值幅度更大，每1美元可兌換到2.2萬黎巴嫩鎊，折合在當地享用一個巨無霸僅為約1.68美元，即被低估了70.2%。

指數：人民幣兌美元滙率偏低

至於本港，截至今年7月，香港的巨無霸漢堡包售價是21元，相比美國的5.65美元，按購買力平價所得出的美元兌港元隱含滙率(Implied Exchange Rate)為3.72，對比當時的實際滙率7.77，意味着港元兌美元是被低估了52%。而今年內地的巨無霸售22.4元人民幣，按「指數」計即人民幣兌美元滙率偏低38.8%。

「巨無霸指數」由《經濟學人》推出的非正式經濟指數，過去35年，以購買力平價(Purchasing-power Parity)作為基礎，通過比較美國和世界各地巨無霸的售價，並和兩地貨幣的實際滙率作比較，衡量其貨幣有否被高估或低估。