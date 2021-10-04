經濟復甦｜失業率4.5% 回落0.2百分點

新冠疫情緩和，經濟活動逐步回復，統計處公布7至9月最新失業率，經季節性調整的失業率為4.5%，與上月公布數字跌0.2個百分點，但仍有18萬人失業；就業不足率為2.1%，跌0.1個百分點，7.9萬人就業不足。勞福局長羅致光表示，隨着經濟復甦更形穩固，勞工市場進一步改善。

大多數行業的失業率都下跌，其中樓房裝飾、修葺及保養業、專業及商用服務業等的失業率跌幅較為明顯。

至於與消費及旅遊相關行業，合計的失業率下跌0.2個百分點至7.2%。羅致光預期，消費券計劃應在短期內繼續支持與消費相關的活動，但環球疫情的發展仍是主要不確定因素，各界應該對疫情保持警惕，努力實現更廣泛的疫苗接種。

大新銀行高級經濟師溫嘉煒預期，本港失業率年底前將回落至近4%。但由於跨境旅遊仍需較長時間方能恢復，失業率需更長時間方會回落至疫情前不到3%的低位。

料明年加薪勝今年

除失業率改善，有調查亦預計明年加薪幅度較今年好。香港浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心，聯同華南理工大學工商管理學院人力資源管理研究中心等發布2021粵港澳大灣區薪酬及福利調查，7至9月收回粵港澳302間機構問卷，涉及22.4萬名僱員。有93間香港機構提供數據，平均加薪介乎1.3%至2.1%。88間機構提供數據，預測明年的加薪1.9%至2.4%。浸大人力資源策略及發展研究中心副主任葉偉光估計若疫情進一步受控、香港能通關，有關幅度將會再提高。

經濟復甦｜失業率4.5% 回落0.2百分點