經營困難 12美食車16個月總收入僅267萬 商經局︰或明年初停運

美食車先導計劃明年2月初屆滿，受疫情影響，旅客量大減，市民亦減少外出，美食車營運者的經營情況更困難。去年第三季正值第三波疫情，該季每月平均只有3部美食車營運總收入僅3.5萬元，即每輛車每月平均收入僅一萬多元。商務及經濟發展局長邱騰華坦言，美食車在港營運面對不少困難，發展有限，當局現時不會再接受營運美食車的新申請。旅遊事務署正檢視相關數據及成效，不排除明年2月在計劃期滿後結束現有美食車營運。



政府在2017年2月推出為期兩年的美食車先導計劃，並於去年10月第二度延長該計劃至明年2月2日。邱騰華昨指，美食車在香港作為一個旅遊設施的營運面對不少困難，為維持公平競爭環境，須在指定的場地營運，並與附近食肆有一定距離；停泊位置不能造成人車阻塞，需要場地提供電力等支援，其營運亦極受天氣影響。加上香港食肆林立，競爭激烈，美食車在香港作為一個旅遊設施的發展實在有限。



目前有12部持牌美食車營運，根據營運者提交的帳目報表，所有美食車在去年1月至今年5月下旬期間，合共總收入約為267萬元。但去年1至9月，每月只有3輛車營運，個別月份更得一輛。而去年第三季(7至9月)，該季營運的美食車僅3輛，每月平均合共總收入為3.5萬元，即每輛車只有逾1萬元，該季每月平均營運日數僅18日。



自去年初疫情爆發以來，8個美食車營運場地曾不時關閉，邱騰華指，雖然目前所有12個營運場地均已開放，但只有4個場地有美食車營運。有見及疫情對美食車營運的影響，政府及其他場地管方都有提供租金寬免，但如營運者選擇退出先導計劃，可按既定程序向食環署及運輸署交還牌照。旅遊界立法會議員姚思榮指，每部美食車至少投資逾百萬元，貿然中斷計劃是不負責任；疫情下，新興的海濱長廊和西九文化區等吸引不少市民到訪，倡政府重新規劃停泊點。



美食車是由時任財政司長曾俊華於2015年財政預算案中提出，由商經局研究，其後推出烹飪挑戰賽，最終選出16名申請者參與先導計劃。首批11輛於2017年2月率先開始營運。受到停泊點等影響，各美食車營業額情況參差，其後政府推出優化措施，包括增加新營運場地，參旅遊或體育盛事等。