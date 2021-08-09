綠置居攪珠定揀樓次序 房委會委員料首5個號碼較大機會

新一期合共3,400個單位的綠置居計劃昨日攪珠，訂出準業主揀樓次序，首五個數包括54、23、20、49、60，預計10月開始揀樓。有房委會委員估計，要抽到首五個號碼才有較大機會揀樓。



房委會攪珠儀式昨早10時半舉行，決定揀樓次序，過程在房委會Facebook專頁直播，攪珠儀式由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持，當司儀讀出第31至40個號碼時，直播訊號一度受阻，其後結果中斷。而攪出的首10個號碼是：54、23、20、49、60、21、57、68、25和70。攪珠結果已上載至房委會/房屋署專用網頁。申請人會陸續收到房委會書面或電郵通知結果。攪珠決定申請者按其申請編號最後兩個數字而訂的先後次序。房委會會根據攪珠結果，以電腦隨機排列各申請類別內持有相同攪珠數字的申請者的次序。

今期綠置居收到約7.2萬份申請，包括3萬份由居屋2020保留至綠置居2020/21的綠表申請，另4.2萬份屬新申請，房委會委員招國偉估計或要首5個號碼較大機會揀樓，本身每個組別各有配額，「後段號碼的就算能揀樓，或者能選的單位相對較小，樓層座向也相對不理想。」

今期綠置居推售的鑽石山啟鑽苑共2,112個單位，實用面積由約約184至約481方呎。此外，約530個在「綠置居2019」未售出或因買賣協議撤銷而收回的柴灣蝶翠苑及青衣青富苑單位和約800個租置計劃回收單位。