綠置居2021｜啟鑽苑價單出爐 「樓王」售385萬最平117萬有交易 (附資料連結)

房委會新一期「綠置居」推售鑽石山啟鑽苑2,112伙，以及815伙租置公屋餘貨等項目。其中，啟鑽苑價單在網上出爐，今期「樓王」是該苑第四座36樓1室單位，面積479平方呎，售價385.02萬元，平均呎價8,038元；而啟鑽苑最平單位，位於第四座2樓6室，面積186平方呎，售117.93萬元，平均呎價6,340元。今期綠置居錄得約7.2萬份申請，是綠置居推出以來新高。

「租置樓王」東頭二邨售101萬元

至於「綠置居」首次推售涉及近40個屋邨的815伙租置屋邨貨尾單位，今期的「租置樓王」位於黃大仙東頭二邨振東樓6樓07室，實用面積544呎，售價101.8萬元，平均呎價1871元；而最平單位則位於屯門良景邨良俊樓2樓06室，實用面積150平方呎，僅售14.43萬元，呎價962元，另設5呎不計入實用面積的窗台。

據了解，房委會已陸續發信，通知合資格申請家庭，於下周五(29日)起分批揀樓。

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