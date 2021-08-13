綠Van中門大開馳騁吐露港 32歲專線小巴司機遭票控 (有片)

日前網上流傳片段，顯示一輛小巴在吐露港公路往沙田方向行駛期間，一直「中門大開」，未有關上車門。上載片段的網民表示，涉事小巴為來回運頭塘和石門的806B專線小巴，懷疑司機因太熱才這樣做。從片段可見，小巴車速為時速81公里，車廂疑似滿座，期間更有巴士在左邊駛過。

有網民批評，小巴司機罔顧乘客安全，又謂若感到熱「開窗就得啦，點解要開門？」亦有網民戲稱「轉灣有落，訓(瞓)住咁落」。

警方表示，涉事小巴於周二(10日)傍晚在大埔吐露港公路往沙田方向行駛期間，其車廂乘客門一直打開，危害乘客安全，並將案件交由新界北總區交通部跟進。人員調查後，昨午(12日)在大埔票控32歲專線小巴男司機，涉嫌「司機沒有採取合理措施以確保公共小巴乘客的安全」，一經定罪最高可處罰款3,000元及監禁6個月。

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