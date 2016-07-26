網上學習｜調查：八成半老師認為學生上網課懶散 憂上網成癮

自新冠疫情爆發以來，本港教師已經歷了逾1年的網上授課，有團體早前透過調查發現，有八成老師仍在改善網上教學模式，包括增加網上的互動交流等；但調查亦發現在此新常態下，八成半老師認為學生比以往懶散，憂慮對學生健康造成影響及上網成癮。



關注傳媒對青少年影響聯席於今年4月至5月，以網上問卷形式訪問了273位老師，包括227位中學老師及46位小學老師，以了解有關教師過去1年運用網上教學後的感受。

逾八成老師增網上互動交流

調查發現，即使網上教學已進行了超過1年，八成(79.1%)老師仍在改善網上教學模式，其中逾八成老師會增加網上互動交流(80.6%)、超過一半老師會製作網上練習(53.5%)，以及改變評估學生成績的方式(50.9%)。整體而言，超過七成(73.8%)老師認為實體教學的模式較佳，亦有約四份一(25.5%)人認為網課加實體教學是較好。只有不足1%人覺得全網課較好。



逾八成半老師認為上網課學生較懶散

學生學習態度方面，有超過八成半(86.4%)老師認為學生比以往懶散；受訪老師對學生的健康(75.4%)及上網成癮(73.9%)等問題最為憂慮，而其他的問題，例如玩網上遊戲過多課金或賭博、網絡欺凌、結交陌生人及接觸色情資訊，性短訊及祼聊等問題，都有約三成左右的老師有所憂慮。

基層學生上網課條件需改善

對於改善基層學生的網上學習，近半老師認為需要改善他們上網課時的環境(48.7%)，其次是穩定的網絡(25.8%)及提供上網器材(15.5%)。另有七成及兩成(20.9%)老師認為要協助SEN學生維繫於網上學習的專注力，及個別指導協助。



學校社區應提供支援

中小學何時能恢復完全實體課堂仍是未知之數，聯席建議學校及社區應提供更多的空間、設備及訓練來支援老師及學生適應網上授課，例如安排技術人員協助老師即時解決上網或器材問題、向學生提供專注力的培訓、為SEN學生提供個別指導，以及增加網上學習設備，讓有需要的學生回校或借回家使用。