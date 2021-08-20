網上情緣誘買虛擬貨幣 港女失逾93萬元

民主黨接獲求助，一名女子報稱在交友程式認識一名男子後，被感情誘騙購買虛擬貨幣，最後痛失逾93萬元。

化名A小姐今年3月透過交友程式「Coffee Meets Bagel Dating App」，認識一名聲稱是台灣人的騙徒Y先生，對方聲稱懂得撰寫程式破解開獎平台贏取獎金，在Y先生噓寒問暖下，A小姐相信對方有意與她發展，期間Y先生多次游說A小姐使用幣安(Binance)購買虛擬貨幣泰達幣，再轉換到騙徒的偽冒網上投資及賭博的應用程式「Cerberus Fortune博龍財富 」。

起初獲利不虞有詐不斷加大投資

A小姐起初獲利，不虞有詐，不斷加大投資至每次數萬元，其後程式將A小姐的帳戶封鎖，要求她支付80萬元解封，當A小姐付費後，程式再無回應。A小姐合共損失約936,777.8元，她懷疑受騙，於是報警處理。

協助A小姐的民主黨財經政策發言人袁海文表示，騙徒手法結合網上情緣、虛擬貨幣、網上投資或賭博，令事主損失較大，指騙徒會先用一些曖昩形式，噓寒問暖方法，令人減低戒心，再加上有回報或有利益概念，令人戒心更容易降低，因而更容易墮入騙局。他又指，不少騙徙近年轉用加密貨幣平台，增加追查難度，建議政府應加強規管。

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