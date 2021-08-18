網上炫富誘騙投資加密貨幣 19人被捕

警方搗破一個涉及加密貨幣投資的詐騙集團，過去兩日先後拘捕19人，涉嫌在社交媒體引誘受害人在網上投資。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信、總督察戴子斌及網絡情報組總督察歐陽校英分別交代案情，指詐騙集團去年第二季開始運作，估計至今活躍1年多，單是本年首季涉及的騙款已達1,100萬元相關的加密貨幣，騙徒會招聘年輕的成年人，在社交平台接觸潛在受害人，然後利用花言巧語和炫富的技巧，包括展示遊艇、名車和現金等，以引誘受害人投資加密貨幣，又以虛假的加密貨幣平台應用程式欺騙受害人，及後受害人未能取回款項，騙徒不知所蹤，當中有170多人受騙，受害人分別來自香港、台灣、內地、英國等地，暫時損失金額最大一宗，涉及76萬元。

警方指被捕19人中，包括11男8女，年齡介乎18歲至31歲，當中10人為集團骨幹成員，行動中檢獲9部電腦，128部智能電話，現金140萬元，價值約5萬元加密貨幣以及一部與案有關的名貴跑車，被捕人士正被扣留調查，不排除有進一步行動。

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