網上熱話：老婦單手托排氣喉行街 網民：真三國無双？
1 小時前
網上熱話：老婦單手托排氣喉行街 網民：真三國無双？
常言道「高手在民間」，世間臥虎藏龍的人士多不勝數，尤其是市井婦孺的潛力更是教人不可小看。今日網上有兩張照片，更可證實此言非虛，當中一名老婦人單手托起汽車排氣喉行街，網民看過均嘖嘖稱奇，不少人更將老婦人改圖，形容是遊戲《真三國無双》的真人版。
排氣喉有老婦人兩倍身高
該照片在fb社交群組流傳，顯示一名身穿豹紋衣服的老婦人單手托起汽車排氣喉，在九龍灣附近行街及過馬路。照片中，該排氣喉體積巨大，足足該老婦人兩倍身高，惟老婦人仍可單手將排氣喉托起，似乎並不費勁，還狀若無人般橫過馬路。
照片上載後隨即引起網民關注，有人以電子遊戲《真三國無双》的背景改圖，以形容該老婦人的神力，有網民指老婦人拿著的是「方天畫戟」，又形容老婦人的舉動好似三國遊戲中一句勝利對白「敵羞！吾去脫他衣！」，亦有網民認為圖片似「芒亨」遊戲。不過，有網民聯想起近日在荃灣持雙刀遊蕩的怪漢，質疑「近排啲人咁鍾意擸架撐出街」、「香港而家咁危險，拎一件半件旁身都好正常」。
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