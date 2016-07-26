網上熱話｜「你的包裹掉到台灣海峽了」 荒謬理由竟令買家讚「有心、可愛」

網購花生酥，賣家不出貨，還稱「您的花生酥目前掉到台灣海峽裡面了」！這種荒謬的理由，你信嗎？

中華郵政料要賠73.9萬新台幣

台灣民眾卻不得不信，因為的確有一艘從澎湖出發往嘉義的貨輪「山寶貳號」，上周四因不敵颱風「盧碧」外圍環流造成的強勁風浪，在布袋港外防波堤擱淺，9名船員獲救，船身則在翌日被海水吞沒，35個裝滿澎湖特產、海鮮等食品包裹及信件等物品的貨櫃，只有10個被救出。「山寶貳號」主要客戶中華郵政、黑貓宅急便等陸續向貨主商討賠償，其中中華郵政預計要賠償73.9萬元新台幣。

獲賣家告知「花生酥掉到台灣海峽裡面」的台灣網民周二在Facebook群組「爆廢公社二館」發文，稱「有人的未出貨原因比這還荒謬嗎」，但強調「我沒有要責怪賣家啦，他真的很有心很可愛」。該網民還稱，拜託了朋友幫他去出事岸邊找貨物，「結果只找到一堆黑糖糕」。

同病相憐網民：牡蠣直接回歸大海

其他台灣網民紛紛表示，「好笑又可憐的故事」、「蠻貼心負責的賣家」、「太誠實了，有點感動」、「還好這陣子我沒訂，不然章魚腳要重回大海了」。還有不少同病相憐的網民稱，「我的明興花枝丸也在裡面」、「我訂購的牡蠣也在這艘船上，牡蠣先生直接回歸大海了……還有爸爸的失望跟兄弟姊妹們的傻眼……(原本預計8/7到貨爸爸的生日加(八八)父親節要烤的)」、「前幾天，賣家才傳訊給我說，我的貨被海水沖走了，我還問賣家，是不是傳錯，(澎湖到布袋那艘貨輪)第一次遇到，還以為假的」、「小弟之前也有一次在淘寶買東西，結果貨運船撞上採沙船沉了」。

有網民就揶揄，「如果撈起來曬一下就變成新品海鹽花生酥」、「過過鹽水的貨品都會比較貴哦」、「人生有幾次包裹能掉到台灣海峽？超酷！」、「難得的經驗，多年後是個很棒的回憶」。