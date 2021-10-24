壽司郎｜假號碼飛出沒 網民：食壽司都用虛假文書？

壽司早已成為香港飲食文化的一部分，每當有新分店開張，務必吸引到大批市民去品嚐，近年風頭較勁的壽司店，非連鎖餐廳「壽司郎」莫屬，店外往往大排長龍，大批市民拿取籌號等待。不過，社交平台有人發文，指壽司郎「排隊飛」都有造假，令網民一片嘩然。

壽司郎假號碼飛3特點

「香港壽司刺身關注組」有網民發帖，指「而家變態到連壽司郎啲飛都可以做假」，並附上一張圖片，註明攝於藍田，圖中印有兩張「號碼票」，一張寫上「真」，一張寫上「假」，旁邊更寫有如何分辨號碼票的方法，包括「1. 字體不一」、「2. 紙質懷疑唔是『熱感紙』」，以及「3. 逗號方向，假是向左，真是向右」。相關帖文相片懷疑於壽司郎藍田分店內拍攝，圖片相信是給該店員工分辨真假「排隊飛」。

網民：食壽司啫，真係好黐線

貼文在短短兩小時內已有逾800人哈哈、嘩及點讚。有不少網民對有人竟然為了食壽司使用假飛排隊感到驚訝，或者一笑置之。部分網民覺得有關行為「好黐線」、「洗唔洗」、「走火入魔」，亦有不少網民指「用虛假文書拉X佢」認為要報警拘捕這些人，不過亦有網民質疑成功造假的可能「撞Number就好笑」。

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