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網上熱話｜「孭仔電單車」接狗狗 網民直呼可愛
2021-06-06
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網上熱話｜「孭仔電單車」接狗狗 網民直呼可愛
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「孭仔電單車」接狗狗，網民直呼可愛。(余優雅詩@FB「香港電鐵騎館(吹水區」)

寵主不時會帶同愛寵外出，若本身有車就更方便，但也非私家車專利，有鐵騎士寵主則為愛犬設「專座」，以「孭仔電單車」(Sidecar)接送，有網民不約而同在路上遇見，並分享到社交平台，一眾網友大呼可愛！

有兩名網民昨不約而同在路上遇見以「孭仔電單車」接送愛犬，亦拍攝下來分享到社交平台群組，其中一名網民更拍到寵主在燈位前為輕撫的畫面，十分溫馨。其中一張相未見狗狗正面，有網友留言指若看到狗狗正面戴著眼罩，一定十分有型，之後疑獲事主回應，貼上狗狗正面戴著眼罩的相片。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/網上熱話｜「孭仔電單車」接狗狗-網民直呼可愛-270687
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