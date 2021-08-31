網上熱話｜「油麻地公主」回應大鬧巴士事件 九巴盛讚車長處理恰當

近日網上瘋傳一段女子懷疑因未能及時下車，而在九巴上大鬧車長的影片，其後有網民認為該名女子聲音可愛，並封她為「油麻地公主」。一名自稱女事主的陳小姐向傳媒講述事件經過，指片段未能反映事情原貌。

認情緒激動指責車長拒開門

陳小姐向傳媒憶述，當時從巴士上層走下來，但遭人堵住下樓梯的通道，一直有高聲提醒車長她要下車，惟未獲理會。她承認自己當時情緒激動，因為要趕赴重要會議，並願意就講粗口道歉，但拒絕就事件向車長致歉。她指責車長不肯開車門，惟九巴早前回應指，當時巴士已駛離巴士站兩個車位，對於車長的冷靜和恰當處理表示讚賞。

「油麻地公主」：我冇公主病

陳小姐續稱，事件發生在當日約下午1點50分，而她在10分鐘後、即2時在油麻地有個重要會議，心情較急。她在巴士上層下來時，已不斷高聲提醒車長要落車，但司機可能未能聽到，剛巧在樓梯上被一名身形高大男子擋住，落到巴士下層時，車門已經關上，因此要求司機再開車門讓她下車，強調自己不會「無啦啦要人開車門」，亦「唔係癡孖筋」和有「公主病」，並就事件向九巴投訴，但未獲回覆。

她續稱所坐的270A線經常性飛站，一年搭幾次都遇到同樣情況，覺得自己的影片被放上網「好似被人整蠱」，堅拒不認為巴士車長表現「EQ高」，指「如果佢(車長)肯趁未開車的時候開開車門，好多事唔會發生」，而她的重要會議結果足足遲了10多分鐘。

九巴向事主表示慰問 提醒侮辱性言語罵車長或違法

至於九巴回應傳媒查詢時證實事件，指當時巴士駛離巴士站兩個車位、即約24米時，有一名女乘客從上層下來對車長表示要求落車，車長則安排該名乘客在下一個站落車，當日下午2時10分已收到自稱女事主的投訴電話，要求調查事件及回覆，九巴對於該車長的冷靜和恰當處理表示讚賞，並對有乘客錯過下車及其表現被網民公開表示慰問；同時留意到該名乘客以侮辱性言語謾罵車長，提醒任何人違反《公共巴士服務規例》第230A章13A條，即屬犯罪，可處第二級罰款5,000元及監禁6個月。

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