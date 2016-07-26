網上熱話｜「油麻地公主」效應？九巴fb「靚抽」教落車兩步驟

近日網上瘋傳影片，一名巴士女乘客懷疑趕不及下車，在九巴上大鬧車長，因而被網民封為「油麻地公主」，九巴則回應對該車長表現冷靜及處理恰當表示讚賞。另外，九巴昨晚在社交平台fb發文，教乘客在下車時的兩個步驟，包括「撳落車鐘」及「預早企喺車門附近，準備落車」，疑似回應「油麻地公主」事件，再度引起網民熱議。

九巴fb帖文亦表示，溫馨提醒巴士「坐在上層的乘客」，應記得在安全情況下提早一點走到下層準備下車，不要等到「最後一秒先衝，咁就可以避免發生意外或者趕唔切落車啦」，帖文另加上「#落車請撳鐘」、「#預早少少準備落車」、「#車門非聲控」，以及「#報站器同App1933都睇到下一站去邊度」等hashtag。

有網民讚九巴靚抽

相關帖文隨即引起網民熱議，至今吸引約1.9萬人給讚，有人留言大讚九巴「靚抽」、「抽得好」等，另有人笑言「預早落車是常識吧」，惟亦有網民則對相關說法抱有質疑，認為應在車輛停止行駛時才在車箱內移動，以確保安全。

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