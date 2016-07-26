網上熱話｜「MIRROR逼害群組」3日吸15萬人 人夫大歎：而家啲老婆入晒嚟

未必人人都有聽過本地年輕組合「MIRROR」的歌曲，甚至未必說得出全部成員的名字，不過卻無阻他們的人氣，以及「鏡粉」的熱情。有男士早前開設一個社交群組——「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，意指一眾因為妻子喜歡MIRROR而被冷落的男士相聚「圍爐」，截至昨晚已突破15萬人。

有趣的是，這個群組除了原本的「合資格人士」，亦有大量「老婆」、「花生友」也加入了，召集人「Ch」亦因此而氣綏，「我開個group(群組)比d(啲)老公入黎(嚟)」、「仆Ｘ，而加d(啲)老婆入哂黎(嚟)」。故此，有「老公」提議要開設審批制度，或者開新版本群組，並加設只有「老公」才懂答案作問題審查。不過，部分提議的問題，卻讓不少男網民也大呼難搞。

現時熱播的《大叔的愛》就由多位MIRROR成員擔正演出，每集片尾會有男友視覺的「阿牧 (Anson LO飾演)」互動彩蛋。有網民就指，女友每次都會與阿牧對答，「你哋老婆係咪咁？覺唔覺自己帽咗？」不少「老婆」留言指，「你都可以一齊應」、「你又拍反個囉」等等。