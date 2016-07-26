網上熱話｜一箱飲品紙箱「留空」五成 網民批過度包裝

商品包裝精美，或可增加消費意欲，但過度包裝則造成浪費。內地有網民分享「廠家純屬浪費紙箱，兩箱拼一箱不好賣麼？」並分享短片，拆開了兩箱紙包飲品(每箱各放10小盒飲品)，她抽走每箱中間的紙皮，20盒飲品可全部收納在一個紙箱內。

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其他網民回應批評「一箱可放20盒，卻只放10盒，即五成位置是空」、「過度浪費」、「過度包裝」、「一大箱好看，才賣到好價」、「能賺兩箱的錢，為甚麼要賺一箱」、「禮盒裝，包裝要精美，但亦是最浪費。」、「不單在設計上賺錢，以為買了大件貨，有部分廠家也改變了容量而賺錢，(如)將250ML飲品，變成235ML了」。

亦有人指「你有想過這樣(樓主的示範)運輸途中，會導致貨物變形嗎？」、「怕壓壞吧！」、「怕太重，你們提不動！」、「廠家為商品包裝無可厚非，但應在設計上多花心思」、「永遠批評的人最醒，因為她們不用做」、「每樣事也是錯，每樣事也看不過眼！」