網上熱話｜上海厭食女為充饑 偷值4000人仔朱古力𡁻完吐

上海靜安區近日出現一名只偷單一牌子朱古力的怪盜，多家超市都遭受其害。警方上月22日初次接報後，翻查受害超市閉路電視，發現一名年輕女子趁四周無人，將某品牌整盒朱古力拿起，用無捲好的縮骨遮作遮掩，再放入手袋，然後迅速離開超市。調查期間，警方又接獲該超市附近的幾家超市報案，失竊的也是同一品牌朱古力。警方最終鎖定該名姓吳女子，上月26日在其浦東新區住所將其拘捕，當場檢獲一批Kinder朱古力。

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古怪的是，警方還在吳女住所的垃圾桶內發現朱古力殘渣。吳女供稱，為了減肥而患上厭食症，已經連續數月無吃正餐，一日三餐都靠朱古力充饑，「我喜歡巧克力(朱古力)的味道，但是我怕胖，不敢咽下去，就這樣(吐出朱古力)，我有厭食症」。警方指，吳女前後盜竊總值達4,000元人民幣的朱古力，目前已被採取刑事強制措施。

內地網民反應：

最***拉：真的是有病。不是罵人

秦*楓：奇葩的事情又多了一樁

藍*雪：厭食不是你偷東西的理由啊，喜歡吐付錢買了隨便你嚼多少

大****喝：放心，(牢)裡邊的飯專治厭食症

甜****V：4000多的巧克力得多少啊

T***************g：視頻裡4條裝的健達8塊錢左右

百**獨__：500盒，2000條

蟲***草：看來這個巧克力真的好吃，哈哈哈，下次嚐嚐！

法****法：這個太甜了超市裡都沒人買哎