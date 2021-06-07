Am730
Am730
Am730
Am730
News
網上熱話｜上海厭食女為充饑 偷值4000人仔朱古力𡁻完吐
2021-06-07
#Hashtags
上海偷竊kinder朱古力減肥厭食
網上熱話｜上海厭食女為充饑 偷值4000人仔朱古力𡁻完吐
news-images
犯案女子用縮骨遮作遮掩。(互聯網)

上海靜安區近日出現一名只偷單一牌子朱古力的怪盜，多家超市都遭受其害。警方上月22日初次接報後，翻查受害超市閉路電視，發現一名年輕女子趁四周無人，將某品牌整盒朱古力拿起，用無捲好的縮骨遮作遮掩，再放入手袋，然後迅速離開超市。調查期間，警方又接獲該超市附近的幾家超市報案，失竊的也是同一品牌朱古力。警方最終鎖定該名姓吳女子，上月26日在其浦東新區住所將其拘捕，當場檢獲一批Kinder朱古力。

相關新聞：不可思議｜台男進食時意外發現蛋中蛋　網民：係出奇蛋啊！

古怪的是，警方還在吳女住所的垃圾桶內發現朱古力殘渣。吳女供稱，為了減肥而患上厭食症，已經連續數月無吃正餐，一日三餐都靠朱古力充饑，「我喜歡巧克力(朱古力)的味道，但是我怕胖，不敢咽下去，就這樣(吐出朱古力)，我有厭食症」。警方指，吳女前後盜竊總值達4,000元人民幣的朱古力，目前已被採取刑事強制措施。

內地網民反應：

最***拉：真的是有病。不是罵人

秦*楓：奇葩的事情又多了一樁

藍*雪：厭食不是你偷東西的理由啊，喜歡吐付錢買了隨便你嚼多少

大****喝：放心，(牢)裡邊的飯專治厭食症

甜****V：4000多的巧克力得多少啊

T***************g：視頻裡4條裝的健達8塊錢左右

百**獨__：500盒，2000條

蟲***草：看來這個巧克力真的好吃，哈哈哈，下次嚐嚐！

法****法：這個太甜了超市裡都沒人買哎

news-images
犯案女子家中的賊贓。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/網上熱話｜上海厭食女為充饑-偷值4000人仔朱古力𡁻完吐-270791
#Hashtags
上海偷竊kinder朱古力減肥厭食
Am730

新冠肺炎｜內地增19宗確診 5宗屬來自廣東本土病例

英國亨利王子夫人梅根誕下女嬰 白金漢宮：女王感到高興

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新冠肺炎｜內地增19宗確診 5宗屬來自廣東本土病例
Am730
Am730
英國亨利王子夫人梅根誕下女嬰 白金漢宮：女王感到高興
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多